Tarihi Erzurum Kalesi'nde kazı çalışmaları sürüyor

Roma İmparatorluğu tarafından 2 bin 500 yıl önce yaptırılan ve daha sonra onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

İHA'nın haberine göre 2 bin 500 yıl önce Roma İmparatorluğu tarafından yaptırılan ve tarih boyunca Asurlular, Sasaniler, Persler, Araplar, Romalılar ve Bizanslılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Erzurum Kalesi, 11'inci yüzyılda Türklerin eline geçti. Tarihi kalede restorasyon ve kazı çalışması başlatıldı. 50 kişilik ekiple yaklaşık bir ay önce başlayan kazıların kasım ayının sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Kazı çalışmasından sonra peyzaj düzenlemesi de yapılacak olan kalede ortaya çıkan top mermisi, pipo ve savaş malzemeleri gibi eserler, açılacak savaş müzesinde sergilenecek.

Erzurum Kalesi'nde çalışmaların devam ettiğini ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Erzurum Kalesi çalışmaları sürüyor. Adeta asrın projesi olacak. Erzurum'un en eski tarihi eseridir. Burası binlerce yıl önce yapılmış, bizden önceki kültürler tarafından yapılmış ama bizim Selçuklu ve İslam kültürü buraya girdikten sonra bir takım değişikler görmüş tarihi mekanımızdır. Şu anda zemininde bir kazı çalışması yapılıyor. Kazı çalışması sonucunda elde ettiğimiz verileri toplayacağız. Bu veriler tarihi ve kültürel anlamda olduğu için müzeye alınarak sergilenecek. Daha sonra zeminde peyzaj çalışması yapılacak" diye konuştu.

"YÜZYILIN PROJESİ OLACAK"

Kalede yapılan kazı ve peyzaj projesinin bitmesinin ardından çalışmanın yüzyılın projesi olacağını belirten Almaz, "Surların iyileştirilmesi ve surların güzel bir şekilde onarımı söz konusudur. Tabi bu çalışmalar yüzyıllar öncesinde birkaç defa yapılmış. Ama bu kadar kapsamlı ve tümünü içine alan bir çalışma ilk defa var. O yüzden biz buna yüzyılın projesi diyoruz. Ne bulduksa, ne çıkardıksa tarihi bir şey olarak korunması gerekiyorsa hepsi korunacak. Ama onun dışındakileri tamamen müzeye kaldıracağız. Daha sonra burada peyzaj çalışması devam edecek" dedi.

"KAZININ SONUNU GÖRMEK ÜZEREYİZ"

Kalede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Almaz, şöyle devam etti:

"Şu anda kazımız sanat tarihçilerimiz, Müze Müdürlüğü ve arkeologlar tarafından yürütülmektedir. Daha bir, bir buçuk aylık bir çalışmadır. Hemen hemen de kazının sonunu görmek üzereyiz. Yapılacak çalışmalarda zaten bellidir. Ondan sonra da işimize devam edeceğiz. İllaki depo olarak kullanılan yerler var. Küçük top mermileri gibi savaşlardan geriye kalan kalıntılar var. Bunların tarihi değerleri elbette var. Bunları alacağız, savaş müzesi olarak öngördüğümüz müzede toplamayı düşünüyoruz. Buradan çıkan silah anlamında ve savaş atıklarını toplayacağız ama yapısal şeyler karşımıza çıkarsa onların değerlendirilmesi yapılacak. Yapısal şeyler çıkmazsa onun dışındaki malzemeleri zaten biz müzeye toplayacağız."