Tarihi evlerden yaptı, 40 ülkeye sattı!

Türkiye Mobilya Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Güleç yaptığı açıklamada, mobilya üretimi ve ihracat faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.
Kastamonu'da ömrünü tamamlamış ahşap evlerden elde edilen ağaçları ekonomiye kazandırdıklarını belirten Güleç, şehirdeki 100 yılı aşmış yıkılan ahşap evlerden kalan malzemeleri yeniden işlediklerini söyledi.
Güleç, şehrin bir mobilya ve ahşap tarihine sahip olduğuna işaret ederek "Çok bilinmez ama Türkiye'deki ahşap cami projelerinin çoğu Kastamonu'da yapılıyor. Şehrin bir hikayesi var ve bu hikayeyi yeniden canlandırmak istedik" dedi.
Bu evlerin ahşaplarını belirli kurutma ve işleme aşamalarından geçirdikten sonra üretim yaptıklarını anlatan Güleç, "Oradaki evlerin hikayelerini mobilyaya çevirdik" ifadesini kullandı.
Güleç, masa, sandalye, sehpa, büfe, konsol gibi ürünlerden ayda yaklaşık bin parça ürettiklerine dikkati çekerek "100 yıl yaşamış ağaçlarla 200 yıl yaşayacak mobilyalar üretiyoruz. Üzerlerine bu ürünlerin eski birer ev olduğunu da yazıyoru" diye konuştu.
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