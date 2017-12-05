Tarihi evlerden yaptı, 40 ülkeye sattı!

13 | 14

"Bizim dünyaya katma değerli mobilya satmamız lazım. Mobilya sektörü zaten bu konuda başarılı sektörlerden bir tanesi. Biz 2000'li yıllarda 300-350 milyon dolar olan mobilya ihracatını geçen sene 2,5 miyar dolara çıkardık. Bu sene de hedef 2,7 milyar dolar. Dünya pazarından 2007'de 0,8 pay alıyorduk, şu anda 1,4 ve 2023 yılında da yüzde 2,5 pay alma hedefimiz var. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda dünyada ilk 5 mobilya ihracatçısı ülkesi arasında olabiliriz."