Fenerbahçe'de kongre tarihe geçti... Sarı-Lacivertliler’de Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un katıldığı zorlu maratonun sonunda gülen Ali Koç olurken oy kullanan üye sayısı da tarihe bir rekor olarak geçti... Gazete Habertürk'ün haberine göre Trabzonspor’da bin 691, Beşiktaş’ta 3 bin 658, Galatasaray’da ise 4 bin 803 üye kongrede oy kullandı. Fenerbahçe’nun dünkü kongresinde ise oy kullanan üye sayısı 21 bin 350 olarak açıklandı. Kısacası üç büyük kulübün toplamından daha fazla üye oy kullanmış oldu. Bu arada Fenerbahçe’deki son rekor katılım ise 2013 yılının haziran ayında yapılan kongrede gerçekleşmiş ve 9 bin 280 üye oy kullanmıştı.

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