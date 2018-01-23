Erzurum'un Oltu ilçesinde Sakalar, Selçuklular, Karahanlılar ve Osmanlılara hizmet veren tarihi hamamın son hali, görenlerin içini sızlatıyor. Harabeye dönen hamamın bulunduğu bölge, ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı define avcılarının ve madde bağımlılarının mekanı haline geldi.

DHA'nın haberine göre birçok bölmesi olan hamamda kim veya kimler tarafından konulduğu bilinmeyen kanepe görenleri hayrete düşürüyor. Duvarlarına yazılar yazılan hamamın içi de çöp yığınlarıyla dolu. Dedelerinden kalma tarihi hamamın sahibi Ali Dağaşan ise şunları anlattı:

"Yaklaşık 1 asırdır kullanılmayan ve 2015 yılında restorasyon kararı çıkan hamamla kimse ilgilenmiyor, sormuyor. Belediye 'Benim gücüm yok alamam' diyor, Kaymakamlık, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi de ilgilenmiyor. Şu an hamam harabe durumda. Madde bağımlılarının mekanı haline gelen hamama sahip çıkılmasını bekliyoruz. Yoksa bir tarih daha yok olacak."

Hamamın bulunduğu Aslanpaşa Mahalle sakinleri ise 9 yıldan bu yana restorasyon çalışmaları yapılacağı söylenen ancak hiçbir şey yapılmayan hamamın madde bağımlılarından kurtarılmasını istedi.

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