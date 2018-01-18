Londra’dan sonra dünyanın ikinci metrosu olan tarihi Karaköy Tüneli, 143. yaşını kutladı. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) tarafından kuruluş yıldönümü dolayısıyla Tarihi Karaköy Tüneli’nde tören düzenlendi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İETT yöneticileri ve vatandaşların katıldığı törende, tünelin geçmişini anlatan ve ay sonuna kadar görülebilecek serginin açılışı yapıldı. Yıldönümü dolayısıyla Karaköy-Beyoğlu hattında kullanılan mini metro süslenerek, ön tarafına “Tünel 143 yaşında’’ yazıldı.

Törende şapka ve atkı dağıtılan vatandaş- lara, salep ikram edildi. Eski adıyla Galata ile Pera, bugünkü ismiyle Karaköy ile Beyoğlu’nu en kısa yoldan birbirine bağlayan Tünel, dünyanın ilk yeraltı füniküler sistemi olarak kabul ediliyor.

Bu sistemle, Tünel’de karşılıklı hareket eden iki vagon, ortada hat değiş- tiriyor. İlk açıldığı tarihlerde “İstanbul Tüneli”, “Galata-Pera Tüneli”, “Galata Tüneli”, “Galata-Pera Yeraltı Treni”, “İstanbul Şehir Treni”, “Yeraltı Asansörü”, “Tahtelarz” gibi çeşitli isimlerle adlandırılan tünel, İstanbul’un ulaşım yüküne 143 yıldır omuz veriyor.

Karaköy Tüneli

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