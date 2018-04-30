Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bozcaada'da bulunan tarihi Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi'nin zamanla yıpranan ve depremde zarar gören 28 metre uzunluğundaki asırlık çan kulesi, yıkılıp aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek.

AA'nın haberine göre Bozcaada'da 1895 yılında inşa edilen ve aynı yıl ibadete açılan kilisenin ön bölümüne 1899 yılında yapılan 28 metre uzunluğundaki çan kulesi, zamanla yıprandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde adaya yaptığı bir ziyarette konunun kendisine iletilmesi üzerine kulenin onarımı talimatını verdi. Kule, Erdoğan'ın talimatıyla 2006 yılında kapsamlı olarak yenilendi.

Tarihi kule, 2015 yılında Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin etkisiyle yeniden zarar gördü. Çan Kulesi'nin zarar gören bölümleri, dönemin Valisi Ahmet Çınar'ın talimatıyla onarıldı.

Kuvvetli lodos ve poyraz fırtınasının da etkisiyle yıpranan kulenin gövdesinde taşlarının dökülmeye başlamasının ardından tarihi kilisenin çevresine kaymakamlık tarafından koruma kalkanı oluşturuldu, güvenlik gerekçesiyle kiliseye giden ara yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

119 yıllık çan kulesinin yapılan incelemenin ardından yıkılarak yenilen yapılmasına karar verildi.

"TURİZM SEZONU ÖNCESİNDE ÇAN KULESİNİN YIKM İŞLEMİNİ YAPACAĞIZ"

Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, yaptığı açıklamada, kulenin ilk kez 12 yıl önce dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kapsamlı şekilde tadilattan geçirilip bakım ve onarımının yapıldığını hatırlattı.

Adaya hakim lodos ve poyraz fırtınalarının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"Yaşanan fırtınalardan dolayı çan kulesindeki taşların mukavemeti azaldığından buradan geçen vatandaşlarımız için büyük risk teşkil ediyordu. Koruma Kurulu toplantısında Bozcaada Kilisesi'nin çan kulesinin yıkılarak tekrar yapılması hususunda karar alındı. Devlet kurumları arasında bu işi en iyi şekilde yapabileceğine inandığımız Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz işin sorumluluğunu üstlenmiş durumda. Adadaki turizm sezonu öncesinde çan kulesinin yıkım işlemini yapıp çalışmalara başlayacağız."

"ADAMIZIN SİLÜETİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR YERİ VAR"

Kaymakam Akın, yıkım işleminin tamamlanmasının ardından yeni kulenin inşaatına başlayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Şu anda ülkemizde bu konuda en önemli uzman hocalarımız ile buraya yapılacak ve en uzun ömürlü olacak çan kulesi hangi şekilde yapılması gerektiği, kullanılacak taşın cinsi, uygulanacak ve yapılacak teknik usuller, taş ve demir kombinasyonunun nasıl ve hangi şekilde birleştirileceğiyle ilgili teknik çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut çan kulesinin lazer sistemiyle röntgeni çekildi. Yeniden inşa konusunda çok önemli bir çalışma yapılacak. En kısa zamanda adamızın silüetinde çok önemli bir yeri olan bu kuleyi en sağlam şekliyle tekrar adamıza kazandırmak istiyoruz."

"DEVLETİN DESTEKLERİNDEN DOLAYI MUTLUYUZ"

1. ve 2. dönem Cemaat (Azınlık) Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas ise çan kulesinin yenilenecek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın'ın kendilerine çok yakın ilgi gösterdiğini dile getiren Vingas, "Devletin desteklerinden dolayı çok mutluyuz. Bunu adadaki küçük Rum halkı olarak bir teminat olarak görüyoruz. Çan kulesi Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde verdiği talimatla yenilenmişti, yine çok mutlu olmuştuk. Şimdi zamanla zarar gören kule yenilenecek. Emeği geçenlere, çan kulesinin yenilenmesini sağlayacak olan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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