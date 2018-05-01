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"BELKİ DE SAVUNMA AMACIYLA BURALARI KULLANMIŞLAR"

Kilistra'nın güzergah üzerinde gizli bir nokta olarak değerlendirilebileceğine dikkati çeken Arık, "Bu bölgeden Beyşehir'e kadar giden bir hat var. Bu hat üzerinde tıpkı Kapadokya'da olduğu gibi volkanik tüflere oyulmuş yapılar içinde yaşamışlar. Belki de savunma amacıyla buraları kullanmışlar." dedi.