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Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edilen, sadece şehre adını vermekle kalmayıp yıllarca medeniyetleri, kültürleri birleştiren bir simge görevi de üstlenen tarihi Mostar Köprüsü, her mevsim ziyaretçi topluyor.