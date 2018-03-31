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AA'nın haberine göre Gümüşhane'nin kuzeybatısında yer alan ve kentin ilk yerleşim yeri olması dolayısıyla yöre halkı tarafından "eski Gümüşhane" diye adlandırılan mahallede baharın gelişiyle meyve ağaçları çiçek açtı.