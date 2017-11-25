Tarihi Tevfikiye Köyü yeniden inşa ediliyor

Çanakkale’ye 30 kilometre uzaklıkta, Truva Antik Kenti’nin yanı başındaki 470 nüfuslu tarihi Tevfikiye Köyü’nde yaşayan Nabiha ve Ali Yurtseven, bu köyde doğmuş büyümüş. Atanamayan 2 öğretmen kızlarıyla köy meydanına yakın bir evde oturuyorlar. Çiftçilik yapıyorlar. Başlıca ürünleri domates. 20 metrekarelik kilerleri domates salçaları, zeytinler, zeytinyağlarıyla dolu. Ama köydeki pek çok kişi gibi onlar da ürünlerini pazarlamada sıkıntı çekiyor. Topladıkları 3 ton domatesi kilosu 30 kuruştan satıyorlar. “Çalışıyoruz ama para kazanamıyoruz” diyorlar.

PROJE UMUT IŞIĞI OLDU

Gazete Habertürk'ten İrem Koca ve Mehmet Andaç'ın haberine göre, köyün turizme kazandırılması amacıyla başlatılan proje ise onlar için umut ışığı. “Proje bittiğinde köyümüz için, gençlerimiz için çok iyi olacak” diyen Nabiha Yurtseven, yörenin turist akınına uğrayacağından emin. Tevfikiye Köyü’nde 12 öğrenci var. Hepsi 5 kilometre uzaklıktaki Kumkale’deki okula gidiyor. Tevfikiye’de okul var ama kullanılmıyor. Eski okul binası proje kapsamında halk eğitim kursu olacak. Müzesi de açılacak köy tarihi dokusuna tekrar kavuşacak.

Proje, OPET tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Nurten Öztürk önderliğinde yürütülüyor. Tevfikiye Köyü için geçtiğimiz günlerde ilk adımı atılan projede, kurum ekibinin yanı sıra köyün muhtarı, öğretmeni ve imamının da aralarında olduğu bir

komite halkla el ele vererek Tevfikiye’yi büyük bir heyecanla yeniden inşa ediyor. Öztürk’ün verdiği bilgiye göre, 12 yıldır yürütülen “Tarihe Saygı” projesi kapsamında, daha önce Gelibolu Yarımadası’nda Alçıtepe, Seddülbahir, Bigalı, Kilitbahir, Kocadere, Behramlı, Anafartalar ve Eceabat merkezlerinde köy okulları yenilendi, müzeler yapıldı, köylülerin el işleri, ürünlerini satışa sundukları stantlar kuruldu. Daha önce üzerine özensizce sıva vurulan taş binalar, tarihi dokusuna uygun olarak renove edildi.