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Bunu birçok Selçuklu eserinde görebilirsiniz. O zaman daha çok Roma dönemine ait eserler olduğu için bu eserlerden alınan devşirme malzeme kullanılmış. Han duvarındaki bazı taşlarda bulunan haç motifleri de buradan gelmektedir." diye konuştu.