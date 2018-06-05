Singapur, 12 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bir araya geleceği zirveye ev sahipliği yapacak. Zirve öncesinde hummalı bir çalışma sürüyor.

Zirve için özel etkinlik alanı olarak ülkenin merkezini belirleyen Singapur, merakla beklenen görüşme için hatıra madalyonu bastırdı. Bir yüzünde "Dünya Barışı" yazan madalyonun diğer yüzünde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un'un elleri ülke bayraklarının önünde tokalaşması resmedildi. "Dünya Barışı" yazan yüzünde gagasında zeytin dalı taşıyan bir güvercin ve iki ülkeyi temsil eden gül ve manolya çiçekleri bulunuyor.

Altın, gümüş ve çinko kaplama olan madalyonlar, internet üzerinden satışa sunuldu. Altın kaplama madalyon bin 380 Singapur doları (bin 34 ABD doları, 4 bin 780 TL), gümüş kaplama 118 Singapur doları (88,5 ABD doları, 407 TL ) ve çinko kaplama olan 36 Singapur dolarından satışa çıkarıldı.

KIM'IN MEKTUBUNDA YAZANLAR AÇIKLANMADI

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Korelideri Kim Jong-un arasında ilk görüşmenin 12 Haziran'da Singapur'da yerel saatle 09.00'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Trump'ın Kim'den aldığı mektuba ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Sanders, mektubun içeriğine girmeyeceğini ancak mektupta okudukları ifadelerin "doğru yolda olduklarını kendilerine gösterdiğini" ifade etti.

Sanders, "ABD'nin Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı kampanyasını sürdürüp sürdürmeyeceğiyle" ilgili bir soru üzerine Kore Yarımadası nükleerden arındırılana kadar bu ülke üzerindeki yaptırımların aktif kalacağını vurguladı.

Singapur'daki tek bir zirvede her şeyin düzeleceğini hiçbir zaman iddia etmediğini belirten Trump, "Bu bir süreç, zaman alacak. Asla tek bir görüşme demedim. Bunu bir süreç olarak görüyoruz." şeklinde konuşmuştu.

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