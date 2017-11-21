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Tarihin en ünlü seri katilleri!

21.11.2017 - 10:14 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Tarihte görüp görülebilecek en korkunç ve acımasız seri katiller...

  • 1 Tarihin en acımasız seri katilleri
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    CHARLES MANSON

    1960'lı yıllarda ABD'de işlediği cinayetlerle ün kazanan ve kendisine taktığı "Şeytan" adıyla tanınan Charles Manson, dünyanın en acımasız seri katillerinden biri.

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  • 2 Tarihin en acımasız seri katilleri
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    Manson, Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate'i, Abigail Folger, Polonyalı oyuncu Wojciech Frykowski'yi, erkek kuaförü Jay Sebring'i, ve lise mezunu bir genç Steven Parent'i Los Angeles ve Kaliforniya'da vahşice öldürttü.

     

  • 3 Tarihin en acımasız seri katilleri
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    Toplam kaç kişiyi öldürdüğü bilinmeyen Charles Manson ve grubunun 35 ölümden sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. 

  • 4 Tarihin en acımasız seri katilleri
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    1971'de 7 cinayetten idama mahkum edilen Manson'ın cezası daha sonra California eyaletinde bu cezanın geçici olarak yasaklanmasının ardından ömür boyu hapse çevrildi.

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  • 5 Tarihin en acımasız seri katilleri
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    ABD'de nefret edilen bir isim olan Charles Manson'un aynı zamanda serbest bırakılmasını isteyen ve çeşitli fan kulüpler kuran bir hayran kitlesi de bulunmaktadır.

     

     

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