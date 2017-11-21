Tarihte görüp görülebilecek en korkunç ve acımasız seri katiller...
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CHARLES MANSON
1960'lı yıllarda ABD'de işlediği cinayetlerle ün kazanan ve kendisine taktığı "Şeytan" adıyla tanınan Charles Manson, dünyanın en acımasız seri katillerinden biri.
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Manson, Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate'i, Abigail Folger, Polonyalı oyuncu Wojciech Frykowski'yi, erkek kuaförü Jay Sebring'i, ve lise mezunu bir genç Steven Parent'i Los Angeles ve Kaliforniya'da vahşice öldürttü.
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Toplam kaç kişiyi öldürdüğü bilinmeyen Charles Manson ve grubunun 35 ölümden sorumlu olduğu tahmin edilmektedir.
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1971'de 7 cinayetten idama mahkum edilen Manson'ın cezası daha sonra California eyaletinde bu cezanın geçici olarak yasaklanmasının ardından ömür boyu hapse çevrildi.
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ABD'de nefret edilen bir isim olan Charles Manson'un aynı zamanda serbest bırakılmasını isteyen ve çeşitli fan kulüpler kuran bir hayran kitlesi de bulunmaktadır.
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TED BUNDY
1974 - 1978 yılları arasında, ABD'nin çeşitli yerlerinde çok sayıda genç kadını öldürdü.
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Kurbanlarının kesin sayısı bilinmeyen Bundy, on yılı aşkın inkar süreci sonunda, otuzdan fazla cinayet işlediğini itiraf etti.
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Bundy, sıklıkla Amerikan seri katillerinin öncül örneği olarak kabul edilir.
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PEDRO LOPEZ MONSALVE
"Andes Canavarı" lakabıyla tanınan seri katil, Güney Amerika (Kolombiya,Peru,Ekvator) çevresinde 300 çocuğu öldürdü. 1980 yılında öldürdüğü 53 çocuğun mezarı polis tarafından bulundu. Seri katil, kendini "yüzyılın adamı" olarak tarif etti ve "iyi davranış" sergilediği için serbest bırakılması gerektiğini söyledi.
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ED GEIN
Ed Gein, annesinin (hayatta olan tek akrabasının) ölümünden sonra anatomi bilimiyle ilgilenmeye başladı. Annesini diriltmek için cesetler çalıp öğrendiklerini cesetler üzerine denedi. Daha sonra ise bir süre sonra ceset çalmakla kalmayarak ve cinayet işlemeye de başladı.
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ALBERT FISH
Kuzuların Sessizliği filmine ilham olan Albert Fish'in toplam 100'en fazla cinayet işlediği düşünülüyor. Fish, en yaşlı seri katil olma özelliğinde. Aynı zamanda kendisine de işkenceler yapıyordu. Fish, 1934 yılında kendi hatası yüzünden, kendisini yakalamayı kişisel bir konu haline getiren polis William King'in eline düştü ve yakalandı. Albert Fish, 16 Ocak 1936 tarihinde Sing Sing hapishanesinde elektrikli sandalyede infaz edildi.
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AILEEN WUORNOS
ABD'nin en ünlü kadın seri katillerindir. 7 kişiyi öldürdüğü bilinse de bu rakamın aslında daha yüksek olduğu düşünülmektedir.
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Önceleri öldürdüğü insanların kendisine saldırdığını öne süren Wuornos, idamdan hemen önce ise "Yaptığım her şeyin altında korkunç bir öfke yatıyor. İdam edilmem gerek çünkü eğer hapisten çıkacak olursam yine cinayet işlerim." diyerek suçunu itiraf etti.
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H.H HOLMES
Kayıtlara geçmiş ilk Amerikalı seri katil olarak bilinen Dr.Holmes 1861 doğumlu. Chicago'da zihninde kurduğu cinayetleri işlemek için özel tasarladığı bir otel açtı. İtiraf ettiği 27 cinayet olmasına rağmen, öldürdüğü insan sayısı 200 civarındadır. Hikayesi dünyaca ünlü bir diziye de konu oldu.
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ANDREI (ANDREY) CIKATILO
Ukrayna doğumlu Sovyet seri katil. 1978-1990 yılları arasında 53 kesinleşen cinayet işledi. 14 Şubat 1994'te kafasına kurşun sıkılarak infaz edildi.
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WILLIAM BONIN
William Bonin veya bilinen adıyla The Freeway Killer (8 Ocak 1947 - 23 Şubat 1996), bir kamyon sürücüsü ve seri katil. Bonin'in en azından 21 kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor. Bonin, ceza olarak 23 Şubat 1996'da Kaliforniya'da zehirli iğne ile infaz edildi.
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JACK THE RIPPER (KARINDEŞEN JACK)
1888 yılının ikinci yarısında, Londra'nın gecekondu semti Whitechapel'da faaliyet göstermiş seri katildir.
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GARY HEIDNIK
Tanrı'yla konuştuğunu iddia ederek kilise kurmak isteyen ve mürit toplamayı başaran Gary, Kurbanlarını evinin bodrumunda saklayıp işkenceyle öldürdü. Heidnik, 7 Temmuz 1999 yılında idam edildi.
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DENNIS RADER
Azılı seri katil, okul yıllarında kibar ve sosyal bir genç olarak tanınıyordu. Ancak sakin ve efendi görünümünün altında, bastırdığı sapkın bir karakter vardı.
Üniversiteyi kazanan fakat öğrenme güçlüğü yüzünden başarısız olan Rader, işlediği 10 cinayetten 2005'de suçlu bulundu. Kansas'da idam cezası olmadığından ömür boyu ağır hapis cezası aldı.
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DR. HAROLD SHIPMAN
Shipman, İngiltere’nin Manchester bölgesinde doktorluk yapıyordu.
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Shipman’ın 1971-1998 yılları arasında toplam 250 kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor.
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GARY RIDGWAY
Amerikan tarihinin en azılı seri katillerinden biri olarak tanınır. "Green River Katili" olarak bilinir. Yakalanması için yetkililer, o sırada idam cezasını bekleyen ünlü seri katil Ted Bundy'den, katilin düşüncelerini anlamak için yardım aldı.
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71 kişiyi öldürdüğünü söylemesine rağmen, 49 cinayetten dava açıldı.
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JAVED IQBAL
1956 Pakistan doğumlu Iqbal, bütün suçlarını bir mektupla polise itiraf etti. Polis, evinde yaptığı arama sonucunda vinde, öldürdüğünü iddia ettiğini 100 çocuğun resmi buldu. Kayıp çocukların ailelerinden, resimlere ve kıyafetlere bakarak çocuklarını teşhis etmeleri istendi. Çocukların çoğu teşhis edilse de, cesetleri bulunamadı. 25 Ekim 2001'de, Iqbal hücresinde zehirlenerek öldürülmüş olarak bulundu.
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JEFFREY DAHMER
Jeffrey Lionel Dahmer cinayetlerine 18 yaşında başladı ve 13 sene boyunca devam etti.
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Öldürdüğü kurbanlarının bazılarının kafataslarını matkapla delerek, onları birer robota döndürmeye çalışmıştır.
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JOHN WAYNE GACY
''Katil palyaço'' olarak adlandırılan Gacy adlı seri katil ise 1972-1978 yılları arasında 33 genci tecavüz ederek öldürdüğünü itiraf etti. Evinde 29 ceset bulunan Gacy, 1994'te İllinois'de idam edildi.
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ALBERT DESALVO
ABD'li seri katil olan ve Boston Kasabı olarak isimlendirilen Desalvo, 13 kadını vahşice katletti.
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Ömür boyu hapse mahkum edilen Desalvo, 1973'te bir mahkum tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
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MARCEL PETIOT
Fransız bir doktor olan Petiot, 1946'da 24 kişiyi öldürmekten suçlu bulundu ve idam edildi. Petiot'nun Paris'teki bir otelde kurbanlarını parçaladığı ve yaktığı belirlendi.
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DOROTHEA PUENTE
1929 doğumlu ''Katil nine'' lakaplı Puente, sosyal yardım alan ve arkalarında iz bırakmadan kaybolan yaşlı kiracılara oda kiralamaya başladı.
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Durumundan şüphelenilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, evinin bahçesinde kafaları olmayan 7 ceset bulundu. Puente, 2011 yılında kaldığı cezaevinde öldü.
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ELIZABETH BATHORY
''Kanlı Kontes'' olarak ün yapan ve tarihteki en acımasız kadınlardan biri olarak bilinen Bathory'nin, yaşadığı 1560-1614 yılları arasında 600'den fazla genç kızı öldürerek kanını içtiği çeşitli kaynaklarda yer alıyor.
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NIKOLAI DZHUMAGALIEV
1952 doğumlu Nikolai Dzhumagaliev beyaz, metal takma dişinden dolayı 'metal fang' lakabıyla da biliniyor. Kazakistanlı suçlu, 100'den fazla kadın öldürdü.
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ZODYAK KATİLİ
1960'ların sonunda ve 1970'lerin başında Kuzey Kaliforniya'da faaliyet göstermiş seri katil. Kimliği hala bilinmemektedir.
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HENRY LEE LUCAS
Lucas, sadist sapkınlık kariyerine henüz çocuk yaşlarda başladı 1983 yılında yakalandığı zaman 360 cinayeti üstlendi ancak bunların 100 kadarını işlediğine inanılıyor. 2001'de hücre hapishanesinde öldü.
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COLIN IRELAND
Kısa süreli iki evlilik yapmış olan Colin Ireland, beş kez ömür boyu hapse mahkum oldu. 22 Şubat 2012’de, Wakefield Cezaevi hastanesinde doğal nedenlerden dolayı öldü.
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JOACHIM KROLL
Kroll 1933'te Almanya'da doğdu. 4-61 yaş arası 14 kişiyi öldüren Kroll'un İlk cinayeti de kendi annesi oldu. 1976 yılında dört yaşındaki bir kızı öldürmekten tutuklandı. İşlediği cinayetleri itiraf etti. 1991'de hücresinde geçirdiği kalp krizinden öldü.
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CARL PANZRAM
Türkiye'de ''Bir Katilin Günlüğü'' ismiyle gösterilen filmde hayatı anlatılan Carl Panzram, 21 cinayet ve sayısız ağır suç işledi. Dünya turuna çıktıktan sonra döndüğü ABD'de hırsızlık suçundan tutuklanan ve cezaevinde de bir kişiyi öldüren Panzram, 5 Eylül 1930'de idam edildi.
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ROSEMARY WEST
10 kişiyi öldürdüğü belirlenen ve 9 kişiyi daha öldürdüğünden şüphelenilen West, 1995'in Kasım ayında ömür boyu hapse mahkum oldu. West'in evinde 2'si kendi çocuklarına ait 10 ceset bulundu. West'in kocası Frederik de 12 kişiyi öldürdüğünü itiraf ettikten sonra 1995'in ocak ayında cezaevinde intihar etti.
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LUIS ALFREDO GARAVITO
Kolombiya'da 189 kişiyi öldüren ve ''Genova Canavarı'' olarak adlandırılan Luis Alfredo Garavito, işlediği cinayetlere karşı 835 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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PETER KUERTEN
'Düsseldorf Vampiri'' olarak adlandırılan Kuerten, 9 kız çocuğunu ve kadını öldürmekten suçlu bulundu. Kuerten, 1931'de idam edildi.
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ANATOLY ONOPRIENKO
1989-1996 yılları arasında 10'u çocuk 52 kişiyi öldüren Onoprienko, idam cezasına çarptırıldı.
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MOSES SITHOLE
Güney Afrikalı 32 yaşındaki seri katil Sithole, 30'u aşkın kişiyi öldürdü. 1997'de yargılanan seri katil 2 bin 410 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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BEVERLY GAIL ALLITT
1968 doğumlu ''Ölüm Meleği'' lakaplı Allitt, 1991 yılında pediatri hemşiresi olarak çalıştığı çocuk yurdundaki dört çocuğu öldürüp beşini yaralamaktan tutuklandı. O zamandan beri İngiltere'nin en kötü şöhretli kadın seri katili olarak anılıyor.
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