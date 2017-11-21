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ALBERT FISH

Kuzuların Sessizliği filmine ilham olan Albert Fish'in toplam 100'en fazla cinayet işlediği düşünülüyor. Fish, en yaşlı seri katil olma özelliğinde. Aynı zamanda kendisine de işkenceler yapıyordu. Fish, 1934 yılında kendi hatası yüzünden, kendisini yakalamayı kişisel bir konu haline getiren polis William King'in eline düştü ve yakalandı. Albert Fish, 16 Ocak 1936 tarihinde Sing Sing hapishanesinde elektrikli sandalyede infaz edildi.