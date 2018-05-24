300 yıl önce Kolombiya açıklarında batan San Jose isimli İspanyol savaş gemisi, 3 yıl önce otonom araçla bulunmuştu, şimdi ise "tarihin en büyük batığı" olarak gösteriliyor.

600 kişi, 62 silah, altın, gümüş ve zümrütle Kolombiya'dan yola çıkıp Karayipler'de batan 3 direkli İspanyol savaş gemisi analiz edildi.

Karayip Denizi'nde İngiliz donanması tarafından batırılan geminin özelliklerini inceleyen uzmanlar, enkazın San Jose'ye ait olduğunun kesinleştiğini söyledi.

Woods Hole Oşinografik Enstitüsü ile ortak yürütülen araştırmada, dev batığın günümüz değerinin 17 milyar dolar değerinde olduğu anlaşıldı.

2015'te bulunan gemi 1708'de batırıldığında Amerika kıtasındaki hazineleri Avrupa'ya taşıyordu.

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