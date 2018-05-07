Tarihte iz bırakan kadınlar anlatılacak

35. Vakıf Haftası, 07-13 Mayıs tarihlerinde 'Vakıf medeniyetinde kadın izleri” temasıyla kutlanıyor. Etkinlik kapsamında geçmişten günümüze vakıf eserleriyle iz bırakan kadınlar tiyatro ve konserler etkinlikleriyle topluma anlatılacak.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Vakıf Haftası etkinlikleri, İstanbul 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, 2. Bölge Müdürü İbrahim Saffet Artürk'ün Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okunmasıyla başladı.





"VAKIF MEDENİYETİNDE KADININ ROLÜ ÇOK BÜYÜK"



İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, vakıf medeniyetinde tarihten günümüze kadınların rolünün çok büyük olduğunu söyleyerek, “Üsküdar Toptaşı'nda bulunan Atik Valide Cami'ni kitabesinde eşsiz eşsiz bir ifade ile yaptıran kişi Sultan Murad'ın annesidir. Vakıf medeniyeti, binlerce kadının su taşıyarak oluşturduğu bir meyve bahçesi gibidir. Gevher Nesibe Hatun'un Kayseri'de yaptırdığı 813 yıllık darüşşifa, Mengücekli Melikesi Turan Melek'in 790 yaşındaki darüşşifası ile Manisa'da 478 yıl önce Hafsa Sultan'ın kurduğu darüşşifa, Haseki Hürrem Sultanlar, Nur Banu Sultanlar, Bezm-i Alem Valide Sultanlar hep aynı yolun kilometre taşlarıdır.” dedi.



"KADIN İZİ SİLİNMEYECEK"



İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürü İbrahim Saffet Ertürk'te, “Vakıf medeniyetindeki kadının önemini özellikle gençlerimize iyi anlatmamız gerekiyor. Biz vakıflar olarak, kira gelirlerimizin yaklaşık 250-300 milyon liralık bölümünü geçmişten günümüze yaşayan vakıf eserlerin ihyasında kullanıyoruz. Vakıf medeniyetindeki kadın izlerinin tarihten silinmesini önlüyoruz” dedi.



VAKIF TİYATRO OYUNU



Vakıf haftası etsinlikleri kapsamında “Hatice Turhan Valide Sultan'ın” vakfetmesini konu alan tiyatro oyunu gösterimi ve 3 semavi dinin mensuplarından oluşan 2012 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Antakya Medeniyetler Korosu konser verecek.

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