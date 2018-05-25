Türk sinemasının efsane oyuncuları arasında yer alan iki yıl önce kaybettiğimiz sanatçımız Tarık Akan’ın figürü 25 Mayıs günü düzenlenen lansmanla İstiklal Caddesi üzerindeki Grand Pera’da bulunan Madame Tussauds İstanbul’daki yerini aldı. Sanatçının çocukları Barış Üregül, Özgür Üregül ve Özlem Üregül’ün katılımıyla, yoğun ilgi içerisinde geçen etkinlik duygu dolu anlara sahne oldu. Tarık Akan’ın hayattayken yakın dostu olan oyuncu Selçuk Yöntem de bu anlamlı günde davetliler arasındaydı.

Figürün yapımı bir yıldan fazla sürdü

Madame Tussauds İstanbul’a gelen taleplerin değerlendirilmesiyle figür yapımı için sanatçının ailesiyle iletişime geçen Madame Tussauds yetkilileri, alınan olumlu dönüş sonrası Aralık 2017’de Tarık Akan’ın figür yapım çalışmalarına başladı. Figürün yapım süreci hakkında Merlin Entertainments Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner “Madame Tussauds İstanbul’a her sene yeni figürler ekliyoruz ve bu kez Türk Sineması’na büyük değerler katmış oyuncumuz Tarık Akan’ı, ailesinin büyük desteğiyle burada sevenleriyle buluşturduk. Figür ailesinin isteğiyle 2000-2010 yılları arasındaki görünümünde yapıldı. Londra stüdyomuzda 1 yıldan uzun süren çalışmalara rehber olması için çok fazla arşiv taraması yapıldı ve üzerindeki takım elbise ve ayakkabı sanatçının ailesi tarafından figürde kullanılmak üzere Madame Tussauds İstanbul’a bağışlandı.”

Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül duygularını şu sözlerle ifade etti: “Öncelikle Madame Tussauds İstanbul’a çok teşekkür ederiz. Babamızı bu kadar gerçekçi görmek bizi çok duygulandırdı. Şimdiye kadar babamın birçok heykeli yapıldı ama hiçbiri bu kadar gerçekçi değildi. Babamızı sevenleri ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz”

“Bizler, geçmişe duyduğumuz özlemle yaşayan insanlarız”

Etkinliğine katılan Tarık Akan’ın yakın dostu Selçuk Yöntem ise “ Tarık Akan geç tanıdığım ama benim için çok değerli bir dost. Tarık Akan’ın Türk Sineması’nda ve kendi içerisinde yaşadığı değişime hayran kalmamak elde değil. Kendi adıma, onu tanımaktan, onu izlemekten ve onunla aynı mesleği paylaşmaktan çok mutluyum. Bizler, geçmişe duyduğumuz özlemle yaşayan insanlarız. Ben Madame Tussauds İstanbul’a girdiğimde Tarık Akan dışındaki diğer figürleri de gördüm ve gerçekten çok etkilendim. Bizdeki bu özlem duygusu var oldukça bunu her zaman yaşayacağız.” dedi.

Madame Tussadus için hayatta olmayan kişilerin figürlerinin yapımında ölçümleme için görsel arşiv taraması büyük önem taşıyor. Madame Tussauds, Tarık Akan’ın figürü için çalışmalara başladığında da aynı yönteme başvuruldu ve çok titiz bir çalışma ile figürün her bir detayı için farklı fotoğraflar referans alındı. Sanatçının figürü için referans alınan döneme ait saçı, kilosu gibi fiziksel özelliklerini çok sık değişmesi nedeniyle figürün her detayı için farklı fotoğraflar kullanıldı. Uzun süren araştırma ve ölçümleme sürecinde Tarık Akan’ın ailesinin de yönlendirmeleri etkili oldu. Arşiv ve stüdyo çalışmaları ile uzun süren titiz uğraşlar sonunda ortaya çıkan figürün lansmanında ailesi ve sevenleri duygusal anlar yaşadı.