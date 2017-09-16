Türk sinemasının efsane isimleri arasında yer alan Tarık Akan, ölümünün birinci yılında anılıyor. 16 Eylül 2016'da hayatını kaybeden Tarık Akan, oynadığı sinema filmleriyle hafızalara kazınmıştı. Peki Tarık Akan kimdir?

TARIK AKAN KİMDİR?

Tarık Tahsin Üregül (Tarık Akan), 13 Aralık 1949 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Subay olan babasının görevi nedeniyle Kayseri'ye taşınan Tarık Akan, ilkokulunu Kayseri'de tamamladı. Babası emekli olduktan sonra İstanbul'da taşındılar ve Tarık Akan ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Bakırköy'de tamamladı.

Üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünde tamamlayan Tarık Akan, Gazetecilik Yüksek Okulu'na girdi ve mezun oldu. 1970 yılında dönemin Ses dergisinin düzenlediği oyunculuk yarışmasına katıldı ve birinci oldu.

Yarışmada kazandığı birinciliğin ardından 1971 yılında Filiz Akın ve Ekrem Bora'nın başrolü paylaştığı Emine adlı filmde rol aldı ve böylece profesyonel oyunculuk kariyeri başladı.

1978-1981 yılları arasında sinemacılık sektörü kötüye gitti ve sinemada kendisine yer bulamayan Tarık Akan, bir süre boyunca ticari taksi alarak kiralama sistemi ile ticaret hayatını sürdürdü.

1980 yılında gerçekleştirilen 12 Eylül askeri darbesinde 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılansa da 2,5 ay hücre cezası almıştır.

Türk sinemasında birçok filmde yer alan ve kendisiyle özdeşleşen "Ferit" karakteri ile hafızalara kazınan Tarık Akan, birçok filmde gösterdiği performans ile de Türk sinemasının efsaneleri arasına girmiştir.

1982 yılında Yol adlı sinema filmi ile Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi kazanarak Türkiye'ye bir ilki yaşatmıştır. Dünya çapında gösterime giren Yol filmi, 1983 yılında yasaklanmıştır. Ancak 1999 yılında yeniden restore edilen Yol filmi, 1999 yılının Şubat ayında yeniden gösterime girmiştir.

16 Eylül 2016 tarihinde bir süredir akciğer kanseri nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Tarık Akan, 66 yaşında hayatını kaybetmiştir. 18 Eylül 2016 tarihinde Tarık Akan'ın cenaze töreni Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda gerçekleştirilmiştir ve ardından Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'na defnedilmiştir.