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Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'ın kimseye satamadığı Tarık Çamdal, oynamadan garanti parasını almayı sürdürüyor. 4 sezonda 42 maça çıkabilen futbolcu, bunun karşılığında 5.33 milyon euro (26 milyon lira) kazandı. Tarık gelecek sezon 1.6 milyon euro garanti maaş alacak.