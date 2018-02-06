Çılgın kıyafetleri, ilginç tarzı ve her dönem yenilediği imajıyla konuşulan Tarık Mengüç oğlu Baran'la, Seda Sayan'a konuk oldu. Roman danslarıyla ve şarkılarıyla izleyicileri coşturan Mengüç, oğlu Baran'ı da programa getirdi. Baran'ın dansı ise sosyal medyayı salladı. Tarık Mengüç'ün oğlunu gördükten sonra Seda Sayan da şaşkınlığını gizleyemedi.

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