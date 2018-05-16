HT Magazin'de yer alan habere göre, Onur Tan’ın yazıp yönettiği ‘Bal Kaymak’ filminin galası önceki akşam yapıldı.
Etkinliğe film ekibinden Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya, Kenan Çoban, Filiz Ahmet, Yunus Emre Yıldırımer, Melissa Yıldırımer ile çocuk oyuncular Beren Gökyıldız ve Ömer Tan katıldı.
İş, siyaset ve sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği gecede, İlker Başbuğ, Fikret Orman, Mehmet Ağar, Necdet Ulucan, Orhan Gencebay-Sevim Emre, Zara, Sanem Çelik, Hakan Aysev, Burak-Cansen Kut, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Sera Tokdemir ve Ziynet Sali de vardı.
"Aile kavramını ciddi ele aldık"
Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yönetmen Onur Tan, “Uzun yıllardır ana akım Türk sinemasında eksikliğini hissettiğimiz sıcak, yeri geldiğinde hüzünlenebileceğiniz ama ağlatmak istemediğimiz bir film oldu” dedi.
Başrol oyuncularından Tarık Ünlüoğlu ise, filmin Türkçe konuşan bir dünya filmi olduğunu söyleyip ekledi:
“Dünyaya baktığımızda ailelerin artık yıkıldığını görüyoruz. Bizlerin anne, baba ve çocuklardan oluşan aile kavramını ciddi şekilde ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu film de öyle bir şey oldu.”
Filmin minik oyuncularından Beren Gökyıldız, “Kendimizi okulda gibi hissettik” dedi.
Sıcak bir aile hikâyesi anlatan ‘Bal Kaymak’ cuma günü vizyona girecek.
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