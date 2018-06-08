Ağbal, "Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan ancak halihazırda tarım yapılan bu arazileri alan vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu bu yolla çözüme kavuşturduk. Satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitle ödeme seçeneği seçilirse, en fazla beş yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenecek" dedi.









Ayrıntılar birazdan...