Tarıma yeni destekler yolda. Bloomberg HT’nin düzenlediği Tarım ve Gıda Zirvesi’nde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarım girdilerinde “yarısı sizden yarısı bizden” şeklinde farklı destekler olacağını bildirdi.

‘KREDİLERDE FAİZ İNDİRİMİ SÜRECEK’

Gazete Habertürk'ün haberine göre 2003 - 2017 döneminde mazot maliyetinin ortalama yüzde 16’sını destekleyerek üreticiye 7.5 milyar TL ödeme yapıldığını belirten Bakan Fakıbaba, “2018’de çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başladık, bu kapsamda 1.8 milyar TL destekleme ödemesi yaptık. Mazot fiyatlarını takip edip bunun ortalamasıyla çiftçilere yarısı bizden yarısı sizden diyebileceğimiz projelere imza attık, tarım girdilerinde “yarısı bizden yarısı sizden” diyeceğimiz farklı ana girdiler de olacak. Bunu özellikle müjdelemek istiyorum” diye konuştu. Tarımsal kredilerde yüzde 25 ile yüzde 100 arasında faiz indirimi uygulamasının devam edeceğini belirten Fakıbaba üreticiyi desteklemek için bu indirimi uygulayan tüm bankalara teşekkür etti.

‘BAZILARINI REVİZE EDECEĞİZ’

2018’de üreticilere alan bazlı olarak 530 milyon lira gübre desteği verdiklerini belirten Fakıbaba, “Gübrede KDV oranını yüzde 18’den sıfıra indirdik ve ortalama 1 milyar dolaylı destek sağladık. KDV ile değil de direkt olarak vermiş olsaydık daha mı iyi olurdu? Evet, burada bir özeleştiri var, daha iyi olurdu. Onun için bunları hep revize edeceğiz inşallah” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, zirveyi düzenleyen Bloomberg HT’ye teşekkür etti.

‘TARIMSAL HASILADA AVRUPA’DA BİRİNCİYİZ’

Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da birinci sırada olduğunu belirten Fakıbaba şöyle konuştu: “Tarım sektörü 2003-2017 arasındaki 15 yılın 13’ünde büyüdü. 2003- 2017 döneminde Türkiye’de tarımın yıllık ortalama büyümesi yüzde 2.6. Tarımsal hasılada Avrupa’da birinci sıraya yükseldik ve 2005’ten beri de birinci sıradayız. Bakanlık olarak tarımda sadece bugünü değil, geleceği de öngörüyoruz.”

‘KATILIM BANKACILIĞI TARIMA GİRMELİ’

Ziraat Bankası Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Göğebakan, tarım kredilerinin, tarımsal GSYH’ya oranının yüzde 46’ya yükseldiğini belirtti. Ziraat Bankası’nın nakdi kredilerinde yüzde 24 ile tarımın en yüksek paya sahip olduğunu bildiren Göğebakan, katılım bankacılığının paydaşlarını tarıma girmeye çağırdı.

Zirveye Bakan Fakıbaba’nın yanı sıra Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Başaran, Ziraat Bankası Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Göğebakan ve çok sayıda davetli katıldı.

TARIMIN NASIL SÜRDÜRÜLEBİLECEĞİ ELE ALINDI

Tarım ve gıda sektörünün tüm paydaşlarının katıldığı zirvede farklı oturumlarda sektörü ilgilendiren öncelikli konular ele alındı. İlk oturumda gelecekte tarımın nasıl sürdürüleceği masaya yatırıldı. Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat’ın moderatörlüğündeki oturumda Supersol Kurucu Ortağı Rafael De Toledo, Türk Traktör Satış Sonrası Direktörü Oktay Yıldırım, TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özertan konuştu.

ÇİFTÇİNİN FİNANSMAN SORUNU MASAYA YATIRILDI

Çiftçinin finansman sorunlarının ele alındığı Bloomberg HT program sunucusu Güzem Yılmaz’ın moderatörlüğündeki oturumda Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Göğebakan, TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ve KKB Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Akdeniz yer aldı. Bloomberg HT program sunucusu Aslı Şafak’ın yönettiği oturumda da tarımın geleceğinde gençler ve işbirliği modelleri değerlendirildi.





Bakan Fakıbaba, Bloomberg HT Gıda ve Tarım Zirvesi'ne katıldı































Bakan Fakıbaba, Bloomberg HT Gıda ve Tarım Zirvesi'ne katıldı