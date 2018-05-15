Bayraktar, yazılı açıklamasında, tarımda istidamın şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 53 bin kişi azalmasına rağmen, bir önceki aya göre 20 bin kişi arttığını bildirdi.

Şubat ayında, 28 milyon 166 bin kişi olan toplam istihdamın yüzde 17,7'sini tarımın karşıladığına dikkati çeken Bayraktar, şubatta tarımda 2 bin 864 erkeğin ve 2 bin 120 kadının istihdam edildiğini aktardı.

Bayraktar, tarımın kış aylarında bile istihdamdaki önemini koruduğuna işaret ederek, "Tarım, şubatta 4 milyon 983 bin kişiye istihdam sağladı, toplamda işsizliği 1,9 puan düşürerek, yüzde 12,5'ten yüzde 10,6'ya çekti." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımda istihdamın her yıl temmuz ve ağustosta zirveye ulaştığını, eylülden itibaren tarımsal faaliyetlerdeki azalmayla birlikte istihdamın da gerilemeye başladığını vurgulayan Bayraktar, istihdamın ocak-şubat aylarında en alt düzeye indiğini kaydetti.