Megastar Tarkan ile Pınar Dilek'in bebek bekledikleri ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

Megastar Takan, yayınladığı videoda, "Bir süredir yazılıp çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de 'doğru mu, değil mi?' diye soruyorlar. 'Değil, yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet doğru, baba oluyorum. Çok mutluyum. Sizlerle de paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.

Ünlü popçu Tarkan ile Pınar Dilek Tarabya’daki villasında sade bir törenle evlenmişti.

Ozan Çolakoğlu, "Tarkan da istiyor. Bebek yapmayı düşünüyor. Tabii kolay bir karar değil. İnşallah onun da olur. Babalığı soruyor." diyerek Tarkan'ın baba olacağının sinyallerini vermişti.

ÜNLÜLERDEN TARKAN'A TEBRİK MESAJLARI

Ünlü isimler paylaştığı video ile baba olacağını duyuran Tarkan'a tebrik mesajları yağdırdı.



İşte o mesajlardan bazıları;



Demet Akalın paylaşımına, "Yaaa ne kadar sevindim" notunu düştü.





Ozan Çolakoğlu, paylaşımına, "Son zamanların en güzel haberi. Amca oluyorum..." notu düşerek sevincini dile getirdi.



TARKAN KİMDİR?



1972 Almanya Alzey kasabasında doğumludur. 1986 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Tarkan, müziğe olan ilgisi sonucunda Karamürsel'de lise yıllarında ilk müzik eğitimini almaya başlamıştır.



Tarkan, 1992 yılında "Yine Sensiz" albümünü piyasaya sürmüştür. Bu albüm Tarkan'ın ilk stüdyo albümüdür. 1994'te "Acayipsin", 1997'de "Ölürüm Sana" ile büyük bir çıkış yakalamıştır. 1999 yılında piyasaya çıkarttığı toplama albümü, kendisine birçok ülkenin platin ve altın sertifikalarını kazandırmıştır.



2001'de yayımladığı dördüncü stüdyo albümü Karma'daki "Kuzu Kuzu, "Hüp" ve "Verme" şarkılarını kliplendirdi. İki yıl sonra çıkan "Dudu" albümüyle yeniden ticari başarı yakaladı, 2006'da Come Closer adlı ilk İngilizce albümüyle bazı Avrupa listelerine giriş yaptı. "Bounce" ve "Start the Fire", albümden çıkan single'lar oldu. Tarkan, bir yıl sonra, altıncı stüdyo albümü Metamorfoz'u yayımladı. Albümdeki şarkıların sözleri, Türk Dil Kurumu tarafından takdir edildi. 2010 yılında yedinci stüdyo albümü "Adımı Kalbine Yaz" dinleyiciyle buluştu ve Türkiye'de yılın en çok satan albümü oldu.



Sadece Müzikal projeleriyle değil çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle de adını duyduğumuz Tarkan, Türk basını tarafından Megastar, dünya basını tarafından Popun Prensi ve Boğazın Prensi olarak anılmaktadır.



Tarkan'ın albümleri bugüne kadar 15 milyonun üzerinde satmıştır.

PINAR DİLEK KİMDİR?

Pınar Dilek, Almanya Duisburg'da dünyaya geldi.

30 yaşında olan Dilek, Elazığlı anne ve Şanlıurfalı babanın kızı.

Küçüklüğünden beri büyük bir Tarkan hayranı olduğu ortaya çıkan Pınar Dilek, beş yıl önce Tarkan’ın Almanya konseri sonrasında ünlü sanatçı ile tanışmış ve arkadaşlıkla başlayan ilişkisi kısa sürede aşka dönüşmüştü.