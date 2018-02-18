HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, hareketiyle büyük takdir toplayan Megastar, eşinin ABD’de doğum yapacağı iddialarıyla ilgili, “Daha kesin değil. Eşimle bu konu üzerinde düşünüyoruz ama kesin karar vermiş değiliz. Ya ABD’de ya da Türkiye’de dünyaya gelecek” dedi.



Kız bebek bekledikleri konuşulan Tarkan, çocuğun cinsiyetinin henüz belli olmadığını söyledi.

