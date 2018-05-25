Tarkan önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun aktardığına göre; iki saat kaldığı klinikten çıkarken karşısında gazetecileri gören Megastar, basın mensuplarının, “Geçmiş olsun?” dileklerine, “Bir şeyim yok ki geçmiş olsun. Turp gibiyim. Sadece ‘check up’ yaptırdım. Gayet iyiyim” diye yanıt verdi.