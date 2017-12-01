Tarkan'dan Beni Çok Sev şarkısına romantik klip

Tarkan, 'Beni Çok Sev' şarkısı için klip çekti, eşi Pınar Dilek de rol aldı...



Yaz aylarında '10' albümünü yayınlanan Tarkan ikinci klibini çekti. Tarkan 'Beni Çok Sev' şarksısına klip çektiği klipte Pınar Tevetoğlu ile kamera karşısına geçti.



Kelebek yazarı Onur Baştürk yazısında şu ifadelere yer verdi: Bir ay önce yazmıştım: Tarkan albüm hazırlarken de çok bekletir şarkısına çekeceği klip için de. Titizliği dillere destandır ama bu esnada aylar, yıllar geçer ve doğru zaman trenini hep kaçırır diye... Son aylarda çok dinlenilen Beni Çok Sev şarkısına çekilecek klip için de Tarkan'ın bir türlü yönetmen ve hikaye beğenemediğini eklemiştim o yazıda.



O zaman bir son dakika haberi verelim: Geçtiğimiz günlerde nihayet o şarkıya klip çekmiş Tarkan. Klibin bir sürprizi de varmış. Eşi Pınar Dilek Tevetoğlu da klipte oynuyormuş.



Tarkan hayranlarının bu sürpriz hoşuna gider mi gitmez mi bilemem. Ama şarkının sözlerine, ''İyi günde kötü günde'' havasına, aşırı romantik ('lise romantizmi' diyorum ben ona) yapısına bu seçimin uyduğu kesin...'



İşte Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun Beni Çok Sev klibinden görüntüler...

tarkan

Beni Çok Sev

pınar tevetoğlu