Photoshop'lu ünlüler kervanına oyuncu Tarkan da katıldı. Son zamanlarda aldığı kilolarla dikkat çeken Tarkan'ın Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafa photoshop yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

Megastar fotoğrafta göbeğini törpülemek isterken dikenli tellerin bir kısmını da yok etti. Megastar paylaşımının altına, "Merhaba:)" notunu düştü.