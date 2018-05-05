Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, Tarkan, 12 Mayıs’ta Ayazağa’daki bir mekanda konser verecek. Doğuma bir ay kala eşinin yanında olmak isteyen Tarkan, Haziran ayı sonuna kadar olan teklifleri kabul etmeyecek.

Çift, bebekleri için evin her köşesine kamera ve ses sistemi taktırdı. Kızlarının odasının ise şimdiden hazır olduğu söyleniyor.

Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu, hamileliğinin 6. ayında.