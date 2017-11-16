Tarkan eski imajıyla dalga geçti

Megastar Tarkan sosyal medya hesabından bir dönem beraber proje yaptığı Nazan Öncel'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın hikayesini anlatan Tarkan, o dönemki imajıyla dalga geçmeyi de ihmal etmedi.

Megastar paylaşımının altına, "Canım Nazom'un "Yan yana fotoğraf çektirelim"albümü zamanlarından. Albümün adı bu olunca yan yana fotoğraf çektirmemek olmazdı elbet. Şimdi ne güzel bir hatıra oldu. Kafamdakine gelince, "Nedeeen???" diye ben de sordum kendime." notunu düştü.

tarkan

nazan öncel