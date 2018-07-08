Tarkan ile Pınar Tevetoğlu'ndan çocuklara büyük jest!

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu'nun kızı, temmuz sonu Almanya'da dünyaya gelecek. Megastar, baba olacağını açıkladığı geçtiğimiz şubat ayından bu yana dünyanın dört bir köşesinden gönderilen bebek kıyafetleri ile oyuncakları bağışlamaya karar verdi