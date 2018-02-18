Şarkıcı Tarkan'ın uzun bir aradan sonra çıkardığı albümünde yer alan 'Beni Çok Sev' isimli eserin Ayşe Mine'nin yıllar önce okuduğu 'Ellerim Uğurlar' şarkısına benzerliği dikkat çekmişti.
Bu benzerlik üzerine harekete geçen eser sahibi Cengiz Tekin MESAM’a başvurarak şarkıların incelenmesini istemiş ve aralarındaki benzerlik hakkında işlem yapılması talebinde bulunmuştu.
Geride bıraktığımız yılın sonlarında gerçekleşen bu başvurunun ardından MESAM kararını verdi.
Bir dilekçeyle Tekin’e iletilen kararda, eserlerin benzerlikler taşıdığı ve tarafların aralarında bir anlaşmaya varmaları gerekliliği doğduğu iletildi.
İşte Onur Akay’ın sosyal medya hesabından paylaştığı satırlar ve dilekçe:
“Tarkan'ın okuduğu ‘Beni Çok Sev' isimli şarkının, Ayşe Mine'nin okuduğu ‘Ellerim Uğurlar' isimli şarkıdan çalıntı olduğu iddiası hakkında, MESAM Teknik Bilim Kurulu kararını verdi. Kurul, aynı olan bölümlerin eserlerin ana teması olduğunu tespit etmiştir. ‘Ellerim Uğurlar' isimli şarkının bestecisi Cengiz Tekin'in, bestesi Serkan İzzet Özdoğan'a ait olan ‘Beni Çok Sev' isimli eserdeki pay oranın belirlenmesi için tarafların aralarında anlaşması veya yargı yoluna başvurmaları gerektiğine karar vermiştir.”
Tarkan 10 albümünde yer alan ‘Beni Çok Sev’ parçasına Murad Küçük yönetmenliğinde klip çekmişti. Çekimlerin sürprizi ise Megastar’ın eşi Pınar Dilek Tevetoğlu’nun bir bölümde yer alması olmuştu.
İLK İDDİA TEMMUZ AYINDA ORTAYA ATILMIŞTI
Tarkan albümünü çıkardıktan bir ay sonra yani temmuz ayında, Cem Özkan adlı şarkıcı tarafından eserinin çalındığı şikayetiyle karşı karşıya kalmıştı.
Özkan, albümde bulunan ‘Beni Çok Sev’ adlı şarkının, 2013’te çıkardığı ‘Olmayacak Bir Hayal’ şarkısıyla aynı olduğunu iddia ediyordu. Albüm piyasaya sürüldükten kısa süre sonra ortaya atılan bu iddia magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Sadece iddia aşamasında kalmayan Cem Özkan konuyla ilgili olarak şikayette bulunmuştu ve inceleme istemişti.
Teknik Bilim Kurulu’nun yaptığı incelemenin sonucunda, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) tarafından her iki eserin de birbirine benzemediği belirtilerek şu açıklama yapılmıştı:
'Yapılan başvuru doğrultusunda dijital ortamda sunulan ses kayıtları ve nota dökümleri Teknik Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Her iki eserin de ilk ölçüleri aynı olmakla birlikte, bu ölçülerin birçok eserde kullanıldığı ve her iki eserin de ana temasını oluşturmadığı için herhangi bir benzerlik tespit edilmemiştir.’
Bu iddia hakkında, “Beni Çok Sev”in söz yazarı Günay Çoban’ın şöyle bir açıklaması olmuştu:
“Tutan bütün şarkıların ortak kaderidir. İlla bir yerden ‘çaldı’rırlar. Tesadüf eseri iki şarkının girişindeki gitarlar, birkaç nota aynı çalmış, hepsi bu. Yoksa iki şarkının bestesi ve sözleri birbiriyle o kadar alakasız ki…”
Megastar Tarkan ile Pınar Dilek'in bebek bekledikleri ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile müjdeli haberi takipçileriyle paylaşmıştı.
Megastar Takan, yayınladığı videoda, "Bir süredir yazılıp çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de 'doğru mu, değil mi?' diye soruyorlar. 'Değil, yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet doğru, baba oluyorum. Çok mutluyum. Sizlerle de paylaşmak istedim" ifadelerini kullanmıştı.
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