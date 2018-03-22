Babalık heyecanı yaşayan Tarkan'ın kızına koyacağı isim belli oldu. Seda Sayan’ın programında, Tarkan-Pınar Tevetoğlu çiftinin doğacak kızlarına Lidya ismini koyacağı konuşuldu.

LİDYA



Sanatsal yeteneklere sahip olan, hassas, duygusal, kırılgan bir kişiliğin yanı sıra iş hayatında hırslı, zorluklara direnen, atılgan ve enerjik olan fakat geçmişte yaşadığı sıkıntıları unutamaması sebebiyle temkinli davranan bir kişilik enerjisine sahiptir.