Özellikle evlendikten sonra sosyal medya paylaşımlarında artış olduğu gözlenen Tarkan, şimdilerde takipçileriyle keyifli paylaşımlarda bulunuyor.

Bebeği olacağı müjdesini Instagram hesabından paylaştığı bir video ile duyuran Tarkan keyifli paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

TARKAN DÖNERCİDEN BİLDİRİYOR

Özel hayatına dair paylaşımlar yapmayı sürdüren ve keyifli anlarına takipçilerini de ortak eden Tarkan bu defa yemek molası verdiği bir dönerciden paylaşım yaptı. Megastar paylaşımının altına, "Berlin’e gelip de döner yememek olur mu? Yarın konserde görüşmek üzere" notunu düştü.