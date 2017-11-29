Yaz aylarında verdiği konserler ve yaptığı reklam anlaşmalarından kazandığı 45 milyon liranın 7 milyon lirasını çeşitli kişi ve kurumlara dağıttığı haberleriyle gündemde olan Tarkan, yaptığı evlilik sonrasında adeta bambaşka biri oldu.

Megastar soasyal medya hesaplarını da daha aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Eşiyle birlikte paylaşımlarda da bulunan Tarkan özellikle yakın aralıklarla paylaştığı gülümseyen selfieleriyle olay oldu. Sabah sahil turuna çıkan ve gülümsediği bir selfiesini takipçileriyle paylaşan Megastar şimdi de bir doğa yürüyüşü sırasında çektiği selfieyi paylaştı. İkisinde de gülümsediği görülen Tarkan’ın bu karesine önceki fotoğrafına atfen “Tarkan’ın yüzünde güller açıyor” paylaşımı yapıldı.