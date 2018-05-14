HT Magazin'de yer alan habere göre, Tarkan, 2018’in ilk İstanbul konserini önceki gün verdi. 6 bin metrekarelik festival alanına kurulan 300 metrekarelik devasa sahnede hayranlarının karşısına çıkan Megastar, konsere, “İstanbul’da olmayı çok özlemişim, hepiniz hoş geldiniz. Şarkılarla ısınacağız bu gece” sözleriyle başladı.



Eski ve yeni şarkılarının yanı sıra danslarıyla 12 bin kişiyi coşturan ünlü sanatçı, yaklaşık iki saat sahnede kaldı ve yoğun istek üzerine iki kez bis yaptı. Tarkan’ı Bahar Öztan, Berk Atan, İpek Toplusoy, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’nun aralarında olduğu iş ve sanat dünyasından birçok isim de dinledi.



Konseri izleyenler arasında Şevket-Özge Çoruh çifti ile Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Bahar Öztan ve oğlu Yiğit Öztan da vardı.





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