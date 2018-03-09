Özel günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Tarkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de es geçmedi.



HT Magazin'de yer alan habere göre, baba olmaya hazırlanan Megastar, çalıştıkları branşlarda adlarını tarihe altın harflerle yazdıran Müzeyyen Senar, Gönül Yazar, Yıldız Kenter, Afife Jale, Türkân Saylan, Muazzez İlmiye Çığ, Sabiha Gökçen ve Çağla Büyükakçay başta olmak üzere çok sayıda ünlü kadının yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.



‘ONLAR GİBİ DAHA NİCELERİ VAR’



Megastar karenin altına, “Bu fotoğrafta cesaretleriyle, azimleriyle, yetenekleriyle ve başarılarıyla örnek olmuş güçlü kadınlarımızdan sadece birkaç tanesi var. Aslında daha niceleri var yolumuza ışık tutan. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun tüm kadınlar!” notunu düştü.

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