Şarkıcı Cenk Tevet, 2008 yılında ilk albümü Bir Gecelik Gelincik'i çıkardı. Bu albümüyle Altın Kalpli Adam ödülüne layık görülen Tevet, 2012 yılında ise Ayna albümünü dinleyicileriyle paylaştı.

Tarkan'ın kuzeni olan şarkıcı Cenk Tevet, çeşitli ülke, şehir ve mekanlarda performanslarına devam ediyor. Tevet, aynı zamanda Bülent Ersoy ile Osmantan Erkır'ın yapmış olduğu Popstar programında birinci olmuştu. Ancak Tarkan'ın kuzeni Cenk Tevet'e destek olmadığı öğrenildi.

Joytürk Akustikhane'nin kurucusu olan Cenk Tevet, "Tarkan'dan yardım istemedim çünkü sanatta torpil olmaz" dedi.







