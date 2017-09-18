Tarkan: Seneye görüşürüz

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, son 10 günde verdiği 8 konserle 55 bin seyirciye ulaşan Megastar, sahneden müzikseverlere “Her zamanki gibi beni yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederim. Seneye görüşmek üzere” diye seslenerek indi.

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