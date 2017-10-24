Tarkan son albümü 10 ile Avrupa turnesinde

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Tarkan’ın son pop albümü “10”, Haziran 2017’de müzikseverlerle buluşmuştu. Tarkan şimdi “10” ile Avrupa turnesine hazırlanıyor.
Avrupa tünesinin ilk ayağı Almanya ve Hollanda olacak. Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da konser verecek olan Tarkan’ın konser programı şöyle:
29 Mart 2018 – Berlin
31 Mart 2018 – Stuttgart
1 Nisan 2018 – Frankfurt
6 Nisan 2018 – Rotterdam
7 Nisan 2018 – Düsseldorf
14 Nisan 2018 – Münih
29 Nisan 2018 – Hamburg