Altı ay sonra baba olacak olan Tarkan, İstanbul ve Köln’deki evinde bebek için eşzamanlı tadilata girişti. Megastar’ın iki evi de çocuklu yaşama göre yeniden dekore ediliyor.

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ SAKLIYOR

HT Magazin'in haberine göre, ağustos ayında çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Tarkan’ı babalık heyecanı yerinde durdurmuyor. Eşi Pınar Tevetoğlu üç aylık hamile olan Megastar, henüz saklasa da çocuğunun cinsiyetini öğrenir öğrenmez mimarla anlaşıp Tarabya ve Köln’deki evini aynı anda tadilata soktu.

EVLERDEKİ TÜM EŞYALAR DEĞİŞİYOR

İki evdeki tadilat için aynı mimarla anlaşan sanatçı, sadece bir bebek odası hazırlatmıyor. Hem Köln hem İstanbul Tarabya’daki ev, çocuk ve bakıcıların rahat edebileceği hale getiriliyor. Çocuğun yabancılık çekmemesi için benzer detaylar kullanılırken eski mobilyalar ise güvenli olanlarla değiştiriliyor.

STAJYER BABA

Hayatını yeniden dizayn etmeye başlayan Tarkan, çocuk yetiştirmeyle ilgili kitaplar okumaya başladı. Ozan Çolakoğlu-Gülşen çiftinin oğulları Azur’u da sık sık ziyaret ederek babalıkla ilgili yerinde deneyim ediniyor.