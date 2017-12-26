Sözcü’nün haberine göre, en son 2010’da ‘Adımı Kalbine Yaz’ ile hayranlarının karşısına çıkan Tarkan, uzun bir süre üzerinde çalıştığı onuncu albümü ’10’ ile geride bıraktığımız yaza damga vurdu.
Kazandığı başarıyı ‘Altın Kelebek’te ‘Yılın Şarkısı’ ödülüyle taçlandıran Tarkan ne yazık ki bir yandan da suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
İLK İDDİA TEMMUZ AYINDA ORTAYA ATILMIŞTI
Tarkan albümünü çıkardıktan bir ay sonra yani temmuz ayında, Cem Özkan adlı şarkıcı tarafından eserinin çalındığı şikayetiyle karşı karşıya kaldı.
Özkan, albümde bulunan ‘Beni Çok Sev’ adlı şarkının, 2013’te çıkardığı ‘Olmayacak Bir Hayal’ şarkısıyla aynı olduğunu iddia ediyordu. Albüm piyasaya sürüldükten kısa süre sonra ortaya atılan bu iddia magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Sadece iddia aşamasında kalmayan Cem Özkan konuyla ilgili olarak şikayette bulundu ve inceleme istedi.
Teknik Bilim Kurulu’nun yaptığı incelemenin sonucunda, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) tarafından her iki eserin de birbirine benzemediği belirtilerek şu açıklama yapıldı:
'Yapılan başvuru doğrultusunda dijital ortamda sunulan ses kayıtları ve nota dökümleri Teknik Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Her iki eserin de ilk ölçüleri aynı olmakla birlikte, bu ölçülerin birçok eserde kullanıldığı ve her iki eserin de ana temasını oluşturmadığı için herhangi bir benzerlik tespit edilmemiştir.’
Bu iddia hakkında, “Beni Çok Sev”in söz yazarı Günay Çoban’ın şöyle bir açıklaması olmuştu:
“Tutan bütün şarkıların ortak kaderidir. İlla bir yerden ‘çaldı’rırlar. Tesadüf eseri iki şarkının girişindeki gitarlar, birkaç nota aynı çalmış, hepsi bu. Yoksa iki şarkının bestesi ve sözleri birbiriyle o kadar alakasız ki…”
TARKAN’A RAHAT YOK
2017 yılının bitmesine sayılı günler kala Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ adlı şarkısı ikinci kez çalıntı iddiasıyla gündemde. Bu sefer ki iddia ise çok eskilere tam 30 yıl öncesine gidiyor.
Şarkının orijinali Ayşe Mine’nin ‘Ellerim Uğurlar’ şarkısı… İnternet üzerinden şarkıya ulaşanlar sosyal medya hesaplarından benzerliğin gerçekten çok fazla olduğunu söyleyerek çalıntı iddialarını bu defa yüksek sesle dile getirdi.
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