İngiliz fotoğrafçı Miles Herset, minik bir tarla faresini çiçeklerin taç yaprakları arasına koyarak fotoğraflar çekti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre tarla fareleri de arılar gibi çiçek nektarını yemekten hoşlanıyor. Fareleri “Sevimli kemirgenler” olarak niteleyen Herset, “Fareleri model olarak kullanmak benim için bir tür bağımlılık oldu” diyor.

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