Endonezya’nın turistik Bali Adası’nda bir tarlada bulunan Boeing 737 gizemini koruyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre üzerinde kime ait olduğu veye nereden geldiğine dair hiçbir yazı veya işaret bulunmayan jetin tarlaya nasıl konduğu bilinmiyor. Üstelik uçağın kapıları da kilitli.

Adanın girişimcilerinden birinin uçağı bir restorana çevirmek için satın aldığı ancak sermayesi tükenince uçağı terk ettiği ileri sürülüyor. Bu arada gizemli uçak, adayı ziyaret eden turistlerin sıkça uğradığı bir nokta haline geldi.

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