Hatay’ın Samandağ İlçesi’ne bağlı Fidanlı Köyü’nde yaşayan 21 yaşındaki Sevil Çapar, 4 yıl önce hayırsever Mehmet Güven tarafından köye yaptırılan spor salonunda badminton, hentbol ve jimnastik yaptıktan sonra muay thai sporu ile tanıştı.

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre eğitmeni Cengiz Dağlıoğlu’nun yönlendirmesi ile ilk yıl Türkiye ikincisi, ardından üçüncüsü ve 2 kez de art arda Türkiye birincisi oldu. Avrupa ikinciliğine kadar yükselen Sevil, çok sayıda turnuvada da birinciliği elde etti.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu kazanan genç sporcunun yeni hedefi ise dünya şampiyonluğu... 8 kardeşin en küçüğü olan Çapar, hafta sonu Milli Takım seçmelerine katılacak. Müsabakayı kazanırsa Meksika’da yapılacak dünya şampiyonasına gidecek. Kaybederse de Avrupa şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Amacının Meksika’da Türk bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşı’nı dinletmek olduğunu belirten Çapar, beden eğitimi öğretmeni olup kendisi gibi sporcu gençler yetiştirmek için mücadele edeceğini söylüyor. Anne ve babası çifti olan genç sporcu, fidanlara aşı yaparak ailesine de destek veriyor.

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