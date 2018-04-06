Tarlaya uydu takibi toprağa anlık tahlil

Anadolu Efes ve bağımsız doğa koruma kuruluşlarından WWF’nin ulusal örgütü WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) “Gelecekte Tarım, Tarımda Gelecek Var” sloganıyla Türkiye’de arpa ve şerbetçiotu üretiminde Akıllı Tarım Projesi’ni hayata geçirdi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla tanıştıracak olan “Gelecek Tarımda” projesi, ‘Genç Çiftçi Destek Programı’ ile gençleri tarımsal üretime teşvik ederek Anadolu’da tarımın geleceğini güvence altına almayı hedefliyor.
5 İLDE BAŞLATILDI
Projenin tanıtım toplantısında konuşan Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş’ın verdiği bilgiye göre ilk etapta, Konya, Kayseri, Eskişehir ve Adıyaman’da 15 arpa çiftçisinin, Bilecik’in Pazaryeri İlçesi’nde ise şerbetçiotu üretimi yapan 5 çiftçinin 1.542 dekar büyüklüğündeki arazisinde akıllı tarım teknolojileri ve sürdürülebilir tarla uygulamalarının yaygınlaştırılması planlanıyor. Ağırbaş, “Odağımız sürdürülebilirlik ve kalite. Türkiye’de akıllı tarım uygulamaları ile kendi hammaddesini üretmek konusunda öncü olma hedefiyle yola çıktık” dedi.
TOPRAĞA DİJİTAL TAHLİL CİHAZI
Projede kullanılacak ‘Toprak ve Hava Sensörleri’, ‘Uydudan Tarla Sağlığı Takibi’ ve ‘Dijital Toprak Tahlil Cihazı’ gibi akıllı tarım uygulamaları vasıtasıyla çiftçilerin arazisinde toprak nemi ve ısı değerleri anlık olarak toplanacak ve düzenli olarak ölçülüp kayıt altına alınacak.
‘2080 YILINDA TARIMSAL ÜRETIM % 15 AZALACAK’
Kaynakların sürdürülebilir kullanımının önemine dikkat çeken WWFTürkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar “2050 yılında yaklaşık 10 milyar olacak dünya nüfusunu beslemek için gıda üretimimizin küresel olarak en az yüzde 50 artması gerekiyor. 2050’de Türkiye nüfusu 95 milyonu geçecek ve 2080 öngörülerine göre Türkiye tarımda bugün üretebildiğinden yüzde 15 daha az üretebilecek. Bu nedenle akıllı tarıma geçmemiz zorunlu görünüyor” dedi.
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