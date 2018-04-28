Tarsus İdm.Y. - Ankara Adliyespor rakamlar

Türkiye 3.Lig 3.Grup heyecanı devam ediyor. Tarsus İdm.Y., 29 Nisan 2018 Pazar günü Ankara Adliyespor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:30. Tarsus İdm.Y. 60 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Ankara Adliyespor 37 puanda ve 14. sırada. Tarsus İdm.Y. son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ankara Adliyespor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 496. İddaa'da Tarsus İdm.Y. kazanır 1.35, berabere biter 3.10, Ankara Adliyespor kazanır 4.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.
Tarsus İdm.Y. önceki hafta Orduspor mücadelesinde 3-1 kazandı.
Ankara Adliyespor, Payas Belediye 1975 karşılaşmaında 2-1 kazandı.
Kendi sahasında 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tarsus İdm.Y., 30 gol attı ve 14 gol yedi.
Ankara Adliyespor, dış sahada 4 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ankara Adliyespor 20 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.
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