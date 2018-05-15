Tarsus İdm.Y. - Elaziz Bld. maçı heyecanı

Türkiye 3.Lig 3.Grup Yarı Final heyecanı devam ediyor. Tarsus İdm.Y., 15 Mayıs 2018 Salı günü Elaziz Bld. takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Tarsus İdm.Y., son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Elaziz Bld., geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 414 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tarsus İdm.Y. kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 3.20, Elaziz Bld. sahadan galip ayrılırsa 4.10 oranını elde edecekler.

Tarsus İdm.Y. önceki hafta Sultanbeyli Belediyespor mücadelesinde 4-2 yenildi.

Elaziz Bld. ise Kızılcabölükspor maçında 1-1 berabere kaldı.