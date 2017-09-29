Tarsus- Mersin arası otobanda tanker ile limon yüklü kamyon çarpıştı. Yol trafiğe kapandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un haberine göre, kaza sonrası otoyol trafiğe kapanırken çarpışma sonrası tanker alev alarak yanmaya başladı.

Yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Tankerin yanmasıyla çıkan duman kilometrelerce uzaktan görülüyor.

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