Mersin'in Tarsus ilçesindeki Fatih Mahallesi Şehit Ayhan Bozpınar Caddesi'nde bir iş yerinde kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri operasyon düzenledi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un haberine göre işyerinde iki kaçak kazı çukuru açıldığı belirlendi.

Yapılan aramalarda Roma ve muhtelif dönemlere ait bir ok ucu, 5 sikke, bir sütun başı ve bir blok taş ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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